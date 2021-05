O título do Sporting jornada a jornada

Foi um campeonato praticamente perfeito aquele que o Sporting desenhou. Líder desde a sexta jornada e com o novo recorde de jogos seguidos sem perder numa só edição - ainda não foi derrotado -, a formação orientada por Rúben Amorim 'varreu' a concorrência. Neste artigo, pode recordar o trajeto do novo campeão ronda a ronda, com resumo, número e frase que marcou cada jogo dos verde e brancos.