O único adepto de... Frederico Varandas

Tudo demasiado calmo, não fosse uma sessão de foguetes aos 7 minutos. Estado de absoluta serenidade, com a polícia a formar um perímetro de segurança em redor do estádio e onde só entravam elementos afetos ao jogo. Só quando o autocarro dos leões chegou é que se fez ouvir o único adepto do Sporting, que está sempre nos jogos a norte, a gritar bem alto: “Vai-te embora Varandas! Sporting sempre!”. Alguns apoiantes do Vitória ainda mandaram umas ‘bocas’ e tudo serenou no imediato, com as forças da ordem a pedirem ao adepto para se ir embora. A PSP ainda pediu a sua identificação, mas tudo foi rapidamente sanado.