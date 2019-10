Obikwelu e Mamona promovem Corrida do Sporting

Francis Obikwelu, ex-atleta do Sporting, que corria os 100 e 200 metros, e Patrícia Mamona, atleta do triplo salto, subiram ao relvado do Estádio José Alvalade, no intervalo do jogo de ontem, para promoverem a ‘Corrida do Sporting’, que se vai realizar no dia 1 de novembro. Ambos apelaram à família sportinguista para comparecer na prova.

Mas Obikwelu aproveitou a oportunidade para puxar pelo público. "Este é o meu clube do coração", começou por dizer o atleta que recebeu, imediatamente, um enorme aplauso. "Isto é o Sporting Clube de Portugal, não somente de Lisboa, mas de todo o território nacional", acrescentou, sob uma enorme ovação dos adeptos.