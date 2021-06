Obras continuam em Alvalade: veja como está a manutenção do estádio

A pandemia ainda coloca os adeptos longe dos estádios, mas o Sporting prometeu... e quer cumprir: para 2021/22 vai apresentar-se com um José Alvalade de cara lavada, não só no interior, com a colocação do oitavo relvado da sua história, mas também no exterior, com a manutenção de algumas paredes.





captou um dos momentos (primeira foto) e nas redes sociais surgiu o segundo, ambos no topo Norte do recinto: são os azulejos os objetos que faltam nas respetivas fotografias e até há quem, entre blogues leoninos, questione se a remoção não estará relacionada com um novo patrocinador. Para já, e tal como o nosso jornal avançou, a intenção é mesmo evitar a sua deterioração.As novidades não ficam, contudo, por aqui, pois tal como revelou André Bernardo, administrador da SAD dos leões, no seu editorial no jornal do clube, está a nascer a 'Lion Store' e a Academia Cristiano Ronaldo já tem autorização para a expansão, algo que pode consultar carregando aqui