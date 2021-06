Obras em Alvalade: Sporting prepara mais novidades

O Sporting caminha a passos largos para a nova temporada e as obras no Estádio de Alvalade continuam a todo o vapor. Isto porque, além de um novo relvado e da mudança das cadeiras nas bancadas, também o exterior do recinto está a ser alvo de intervenção, como se percebe pela foto acima.





Como Record adiantara em exclusivo , a instalação do novo tapete verde deverá demorar cerca de um mês, a tempo do Troféu Cinco Violinos, o último jogo de preparação que antecede o arranque oficial da época, o duelo da Supertaça frente ao Sp. Braga, a 31 de julho, em Aveiro.Em relação às novas cadeiras, que passarão a ser todas elas verdes,. A intervenção deve ficar concluída em 2022.