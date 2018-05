O antigo diretor para o futebol do Sporting, Octávio Machado, antecipa mais problemas em Alvalade ao longo desta segunda-feira. De acordo com o comentador da CMTV, de 69 anos, Bruno de Carvalho vai amanhã aplicar "processos disciplinares" aos jogadores do Sporting, na sequência dos acontecimentos registados ao longo da última semana."O Bruno de Carvalho levantou as suspensões, mas disse que os processos se mantinham. Os jogadores têm sido ameaçados desde Madrid", referiu Octávio no programa 'Golos'.