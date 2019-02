Octávio Machado: «BdC salvou o Sporting? Equipa técnica teve de comprar equipamentos do seu bolso»

Octávio Machado revelou este domingo na CMTV que, enquanto estava em Alvalade, elementos da equipa técnica do Sporting tiveram de comprar equipamentos de treino do seu bolso porque o clube não os providenciava. O antigo diretor para o futebol frisou assim que Bruno de Carvalho não melhorou as finanças dos leões."Este é o homem que disse que que salvou o Sporting, mas houve elementos da equipa técnica do Sporting que tiveram de comprar equipamentos do seu bolso e depois meter as faturas para receber", explicou.Octávio Machado disse ainda que o antigo presidente queria ter mais protagonismo do que os restantes e ficava chateado quando isso não acontecia: "O problema dele era ser ciumento e invejoso. Queria dar mais autógrafos que o Jorge Jesus, quando íamos a uma casa do Sporting ficava ciumento com a maneira como éramos recebidos".