Octávio Machado diz que Bruno de Carvalho substituiu segurança da Academia: «Surpreendeu toda a gente»

Octávio Machado revelou que Bruno de Carvalho substituiu um segurança da Academia de Alcochete e explicou que, se não o tivesse feito, as coisas poderiam ter sido diferentes no dia da invasão que levou à agressão de jogadores e equipa técnica."Há uma atitude dele que surpreendeu toda a gente: a substituição do segurança da Academia, Paulo Almeida, que tinha anos e anos de Sporting. Acredito que com ele tudo tinha sido diferente naquele dia fatídico que manchou de maneira vergonhosa o Sporting", revelou na CMTV.O antigo diretor para o futebol dos leões recusou ainda ter sido um elemento perturbador no Sporting, atirando essa condição para o então presidente: "Fez com que os jogadores rescindissem por causa dele, porque não queriam trabalhar com ele. E depois o problema é o Octávio? Até lhe levei o Carrillo três vezes para assinar contrato. Levei-o ao estádio".