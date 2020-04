Octávio Machado: «Dói-me o coração e não concebo que o Paulinho possa estar em lay-off»

Octávio Machado, antigo diretor do Sporting, lamentou postura da direção liderada por Frederico Varandas, numa intervenção no Facebook do Farense em que manifestou o desejo de ver os algarvios de regresso ao escalão principal e teceu elogios a André Geraldes.

"Dói-me o coração e não posso conceber que o Paulinho [n.d.r.: roupeiro dos leões] esteja em lay off ou lá o que seja", referiu Octávio Machado, antigo diretor do Sporting, na noite desta quinta-feira, numa emissão via Facebook no site oficial do Farense que teve como protagonista André Geraldes, diretor geral da SAD.

Octávio garante "seguir com enorme atenção o percurso do Farense, pois falo regularmente com o André, e sei que o projeto tem uma liderança forte e um presidente (João Rodrigues) dedicado, estando em boas mãos para regressar à 1.ª Divisão".

"Ver o Farense renascer das cinzas com esta força e esta ambição é algo que me satisfaz plenamente", adiantou Octávio Machado, que recordou várias figuras do Farense e um jogo disputado no início dos anos 70 no Estádio de São Luís "ainda pelado, atuava eu pelo Vitória de Setúbal, e que terminou num empate sem golos, com o Farense a garantir a permanência".

Octávio deixou ainda uma promessa: "Espero ir a Faro festejar a subida!", assinalou, depois de dizer que já foi convidado por diversas vezes por André Geraldes para presenciar um jogo no Estádio de São Luís.

Na emissão participou também Márcio Sampaio, recuperador físico que integra a equipa técnica de Jorge Jesus, no Flamengo, e trabalhou no Sporting com André Geraldes. "Somos amigos e o Farense está de parabéns pela temporada que tem vindo a realizar, criando uma estrutura muito capacitada à volta da equipa, não podendo estar disso dissociado o trabalho do André", referiu.

No Sporting "participámos ambos num projeto que funcionou muito bem mas acabou por não ter os resultados por todos desejados, ficando, contudo, o reconhecimento da capacidade profissional do André Geraldes e das suas qualidades pessoais", acrescentou Márcio Sampaio.

O recuperador físico não esconde que ficou "algo surpreso quando o André me comunicou que ia para o Farense, não por qualquer desprimor para com o clube que serve, longe disso, mas porque seguramente teria outros convites em carteira, e ele disse-me o mesmo que, uns tempos mais tarde, voltaria a ouvir da boca do atual treinador do Farense, Sérgio Vieira: tu não sabes o que representa colocar o Farense de novo na 1.ª Liga!"

André Geraldes deixou claro que "o interesse do Farense é competir e disputar as jornadas em falta da 2.ª Liga" mas deixou bem claro que "se isso não for possível iremos defender os interesses desta instituição até às últimas instâncias".