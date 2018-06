Continuar a ler

Octávio Machado foi mais longe e afirmou que as coisas vão continuar a deteriorar-se muito devido à direcção que o clube mantém.



"Toda a situação tem um nome de responsabilidade que se chama Bruno de Carvalho. Ele cada vez que dá um passo as coisas ficam piores, mais complicadas e ninguém daquele grupo de trabalho tem condições para lá estar. Eu não acredito que até dia 23 de Junho as coisas não agravem de uma maneira que se tornem irreversíveis com prejuízos incalculáveis para o Sporting", argumentou.

Octávio Machado atribui a Bruno de Carvalho todas as responsabilidades na decisão de Rui Patrício avançar com a rescisão unilateral do contrato. "Não se viu [de Bruno de Carvalho] uma palavra de solidariedade para com aquele que era o jogador mais carismático do Sporting. Para ele é só ‘eu, eu, eu’ e os outros são nada. Ele quer estar acima do Sporting e de tudo e todos. Isto é doentio. É bom que alguém o pare já, ontem já era tarde. Alguém que pare este homem já antes que os prejuízos sejam de tal maneira que dure se calhar sete ou oito anos a recuperar este Sporting. Não é possível alguém fazer pior do que este homem fez nos últimos quatro ou cinco meses.", disse Octávio Machado na CMTV.