Octávio Machado e o sucesso de Jesus no Flamengo: «Era isto que queríamos fazer no Sporting»

Octávio Machado: «Se Jesus quisesse ter voltado ao Benfica, já tinha voltado»

"Não havia necessidade de fazer isto [elogiá-lo]. Queria ter vivido isto com ele no Sporting. Podíamos ter feito isso eestávamos no caminho de o fazer, mas um monstro atravessou-se no nosso caminho e destruiu tudo o que estava a ser feito com muita paixão", afirmou.E prosseguiu: "Jesus merece ter sido escolhido, seguiu o instinto dele, tomou as decisões que eram as melhores para a sua carreira. É o melhor treinador português neste momento. O Flamengo é um justíssimo campeão. Uma superioridade enorme. Jesus acabou com alguns tabus como a rotatividade e as poupanças. Parabéns ao Jesus e a todos os que com ele trabalharam e aos responsáveis do Flamengo que acreditaram nele. Ele foi para lá para dar títulos. Jesus é o melhor treinador português da atualidade. Temos um encontro marcado para o Qatar. Ele está na história".