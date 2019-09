Octávio Machado: «No Sporting os dirigentes é que são craques»

Octávio Machado, antigo treinador do Sporting, afirmou que Marcel Keizer "tinha os dias contados" em Alvalade, dizendo que algo está por explicar com a saída do treinador holandês , até pelos pergaminhos que trazia quando chegou aos leões."Keizer tinha os dias contados. Já estavam a fazer a cama ao Keizer há muito tempo. Vamos esperar que haja um Bruno Lage no Sporting, porque Keizer quando foi contratado era um homem da formação, trabalhava com jovens, e de um momento para o outro é tudo mentira? Há aqui qualquer coisa que não joga bem, que não casa bem. Infelizmente o Sporting é isto, a culpa dos insucessos de alguns treinadores é porque escolheram os projetos errados. No caso do Sporting, os dirigentes é que são craques e os treinadores é que têm azar", frisou em declarações à CMTV.Sobre Leonel Pontes, que vai agora assumir o cargo de treinador da equipa principal interinamente , Octávio Machado disse conhecer pouco, mas desejou sorte ao treinador: "Conheço pouco. Desejo-lhe as maiores felicidades, que consiga contar com gestores de futebol com experiência e que tomem as suas decisões metendo o Sporting à frente de tudo".