Octávio Machado responde a Bruno de Carvalho: «As suas atitudes beneficiaram o Benfica»

Octávio Machado, que foi apelidado por Bruno de Carvalho de "benfiquista" – e a quem o antigo presidente do Sporting enviou um exemplar do livro com dedicatória –, preferiu ironizar com o ataque."Pode dizer o que quiser. Todas as suas atitudes beneficiaram o Benfica nestes anos todos. Não fui eu. Inclusivamente, no final da época passada deu 43 M€ do 2º lugar ao Benfica. Prenda que o clube agradeceu", afirmou o antigo diretor para o futebol.