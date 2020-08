Oficial: Adán é reforço do Sporting

O Sporting acaba de oficializar a contratação de Antonio Adán. O guarda-redes espanhol, de 33 anos, será reforço dos leões por duas épocas, com mais uma de opção.





Adán estava em final de contrato com o Atlético Madrid e chega a Alvalade para concorrer com Luís Maximiano pela titularidade na baliza do Sporting.Com longo trajeto na formação do Real Madrid, Adán fez apenas 18 jogos na equipa principal dos merengues, entre 2008 e 2013. Em 2013/14 transferiu-se para o Cagliari, de Itália, mas a experiência na Serie A foi curta (2 jogos) e no mercado de Inverno o guardião voltou a Espanha para jogar no Betis, clube no qual atravessou o melhor período da carreira, tendo realizado 165 jogos em quatro temporadas e meia.Em 2018/19, Adán mudou-se para o Atlético Madrid, onde foi concorrente de Jan Oblak até à recente passagem dos colchoneros pela Champions. O agora reforço do Sporting estava no banco, a 13 de agosto, quando o Atlético Madrid perdeu com o RB Leipzig, por 2-1, naquele que passará a ser a nova casa de Adán a partir de hoje, o Estádio José Alvalade.Em virtude da participação na Liga dos Campeões, Adán adbicou de grande parte das férias para poder juntar-se de imediato ao plantel liderado por Rúben Amorim.Como Record noticiou na sua edição desta quarta-feira, o guarda-redes fará parte da convocatória do técnico para o estágio da próxima semana em Lagos. Os leões partem no sábado para o Algarve e regressam no dia 30. Vão fazer dois jogos particulares, em Portimão (dia 28) e no Estádio Algarve (30).