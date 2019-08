Oficial: Sporting vende Bas Dost ao E. Frankfurt por 7 milhões de euros

Sporting despede-se de Bas Dost com seleção de golos Sporting despede-se de Bas Dost com seleção de golos

O E. Frankfurt oficializou esta segunda-feira a contratação de Bas Dost. No site oficial, o emblema alemão confirma que o ex-Sporting assinou contrato por três temporadas, até 30 de junho de 2022. O Sporting confirmou igualmente a transferência num negócio de 7 milhões de euros "acrescido do valor variável, em função de objectivos, que pode chegar aos 500.000 € (quinhentos mil euros), ficando a Sporting CP – Futebol, SAD com o direito a receber o montante correspondente a 15% de uma futura venda".Bas Dost foi contratado pelo Sporting no início da época 2016/17, por 10 milhões de euros, tendo marcado 93 golos em 127 jogos com a camisola leonina.Formado no FC Emmen, Bas Dost representou na Holanda o Heracles e o Heerenveen, antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Alemanha, onde permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.Agora transfere-se para o Eintracht Frankfurt, que conta com o português Gonçalo Paciência."Estou feliz por estar aqui e ansioso por jogar pelo Eintracht Frankfurt. Sou um avançado que adora marcar golos", afirmou Bas Dost, em declarações reproduzidas no site oficial do clube alemão.sabe que o valor da venda (7,5M€) é o mesmo que estava escrito no princípio de acordo com o Eintracht, de 17 de agosto. O empresário de Bas Dost receberá 500 mil euros a que já tinha direito de qualquer forma pelo o facto do holandês ter cumprido uma época de contrato, recebendo ainda uma comissão de 10% desta venda tal como previa o acordo feito pela Comissão de Gestão há um ano. Segundo o nosso jornal apurou, Gunther Neuhaus ainda assim cedeu relativamente às exigências de última hora que tinha feito e que motivaram o braço de ferro com a SAD do Sporting durante a semana passada."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Eintracht Frankfurt para a transferência a título definitivo do jogador Bas Dost, pelo valor fixo de 7.000.000 € (sete milhões de euros), acrescido do valor variável, em função de objectivos, que pode chegar aos 500.000 € (quinhentos mil euros), ficando a Sporting CP – Futebol, SAD com o direito a receber o montante correspondente a 15% de uma futura venda.A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Bas Dost".