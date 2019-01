O Union Berlin confirmou esta sexta-feira a contratação de Carlos Mané, por empréstimo do Sporting, com opção de compra, tal comona edição desta sexta-feira.A equipa alemã luta para subir à Bundesliga."Eu tenho boas recordações do clube do tempo que joguei na Alemanha. Já conheço o FC Union Berlin e desde o primeiro contacto que percebi que gostaria de ir. Estou feliz, quero finalmente voltar a jogar e ajudar a equipa", afirmou Carlos Mané, citado no site do clube germânico.Carlos Mané deixa o Sporting, onde esta temporada alinhou em sete jogos.