Oficial: Félix Correia deixa Sporting e ruma ao Manchester City

O Sporting confirmou esta terça-feira, em comunicado emitido no seu site oficial, ter chegado a acordo com o Manchester City para a venda do jovem extremo Félix Correia. Na nota emitida, o clube de Alvalade não revela quaisquer detalhes quanto aos valores envolvidos na operação, mas ao que tudo indica o Sporting irá encaixar uma verba em torno dos 3,5 milhões de euros pelo jovem de 18 anos."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Manchester City para a transferência do jogador Félix Correia.A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD deseja ao jogador as maiores felicidades pessoais e profissionais."