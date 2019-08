Oficial: Gelson Dala emprestado ao Antalyaspor

O Antalyaspor anunciou esta sexta-feira, através do seu site oficial, a contratação do angolano Gelson Dala, confirmando a notícia adiantada por Record durante a tarde de ontem. De acordo com o emblema turco, o jogador de 23 anos chega por empréstimo do Sporting, ficando o Antalyaspor com uma opção de compra (no valor de 4,5 milhões de euros, segundo dados apurados pelo nosso jornal).





"Confiamos que o Gelson, um jovem jogador da seleção angolana e do Sporting, consiga ter um bom contributo na nossa equipa. Este acordo é válido para um empréstimo de uma temporada, no qual está prevista uma cláusula de opção, o que pode ser benéfico para todos, tanto clube como jogador", explicou Servet Çavusoglu, o diretor geral do emblema turco.Quanto a Gelson Martins, mostrou-se feliz com o passo dado. "O Antalyaspor é um dos maiores clubes da Turquia e estou muito feliz por cá estar. Vou trabalhar em conjunto com os meus colegas para ser bem sucedido. Tive ofertas de muitos clubes, mas escolhi vir para aqui. A razão da minha escolha deve-se ao facto de querer ficar em Antalya e jogar no Antalyaspor. Fiquei bastante impressionado com o cuidado que tiveram nas negociações e no planeamento do futuro. Quis fazer parte desta boa equipa, para lutar por um lugar nas competições europeias", declarou.