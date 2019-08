Oficial: Ivanildo Fernandes emprestado ao Trabzonspor

O Trabzonspor anunciou esta sexta-feira, através do seu site oficial, a contratação do defesa central Ivanildo Fernandes. De acordo com o comunicado emitido, o defesa de 23 anos chega aos turcos emprestado pelo Sporting.





Sem espaço no plantel dos leões, Ivanildo Fernandes assume a sua primeira aventura no estrangeiro, depois de na temporada passada ter atuado também por empréstimo no Moreirense.