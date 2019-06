Leonel Pontes confirmado nos sub-23 do Sporting: «Queremos trazer jovens de 17 e 18 anos»

Leonel Pontes é o novo treinador da equipa de sub-23 do Sporting, sucedendo no cargo a Alexandre Santos. A contratação foi confirmada esta tarde pelo Sporting. O antigo encarregado de educação de Cristiano Ronaldo e adjunto de Paulo Bento na equipa principal regressa a uma casa que bem conhece, fruto de uma longa passagem entre 1995 e 2009."Foi um desafio fácil de aceitar. Cresci nesta casa. Foram 15 anos a trabalhar em todos os escalões da formação do Sporting e quatro no futebol profissional", disse o técnico, ao jornal 'Sporting'.Sobre a Liga Revelação, onde vai competir com os sub-23 em 2019/2020, Leonel Pontes admitiu que "foi uma competição que levantou algumas dúvidas na sua fase de concepção", mas que teve "muitos resultados positivos". "O Sporting, pelo seu historial, tem um espaço privilegiado para que os jovens jogadores tenham a ambição de chegar à equipa principal", acrescentou.O treinador explicou ainda as duas metas dos sub-23: "criar uma equipa competitiva para ir ganhando as provas em que estamos inseridos ao mesmo tempo que promovemos jogadores desta equipa de forma a providenciarmos ferramentas mais exigentes para a alta competição. Queremos trazer jovens de 17 e 18 anos para que possam mostrar-se na Liga Revelação, ao mesmo tempo que têm a ambição de jogar na equipa principal, que é o grande objetivo desta competição"