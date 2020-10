Oficial: Matheus Nunes renova com o Sporting até 2025

O Sporting acaba de anunciar a renovação de Matheus Nunes até 2025. A cláusula de rescisão do médio brasileiro sobre de 45 M€ para 60 milhões de euros. O contrato do camisola 8 era válido até 2024.





Os leões já tinham finalizado na semana passada compra dos restantes 50% do passe que ainda pertenciam ao Estoril, pelo que Matheus passa a ser leão por inteiro, com contrato prolongado, salário re cláusulas revistos em alta."É um orgulho imenso. Trabalhei durante toda a minha vida para chegar a este momento, com a ajuda dos meus pais e das pessoas à minha volta. Nunca desisti, houve momentos muito difíceis, como toda a gente tem, mas acho que a minha persistência vai valendo a pena à medida que o tempo passa", disse Matheus Nunes, aos meios do clube."O trabalho não é só meu, também é dos meus colegas. Foi a oportunidade que o míster me deu e o facto de eu ter aproveitado no momento certo, sempre com a minha família a apoiar-me, tal como os meus amigos. Acho que [o segredo da renovação] é um conjunto de coisas ao mesmo tempo, não é só o facto de jogar bem e corresponder às expectativas", considerou o médio, que começou no GDU Ericeirens, de onde se transferiu para o Estoril, antes da mudança para Alvalade na janela de mercado de inverno em 2018/19.De olhos no futuro, Matheus aponta às próximas metas. "Treinar, jogar o máximo de jogos possível, ajudar a equipa a atingir objetivos e, se possível, ganhar muitos títulos pelo Sporting", concluiu, garantindo que irá "dar tudo pelos adeptos e pelo clube."