Nuno Santos já é jogador do Sporting. Os leões acabam de oficializar a contratação do extremo ao Rio Ave, através dos meios oficiais do clube.





Comonoticiou na sua edição de quinta-feira, Nuno Santos, de 25 anos, assina um contrato válido por 5 épocas e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.Com passagens pela formação do FC Porto e do Benfica, Nuno Santos foi um dos grandes destaques da equipa do Rio Ave na última época, com 38 jogos e 5 golos. O jogador também era pretendido pelo FC Porto, mas os leões ganharam a corrida.A operação, comoantecipou, custa ao Sporting 3 milhões de euros, mais a cedência a título definitivo de parte dos direitos económicos e da totalidade dos direitos desportivos de Gelson Dala e de Francisco Geraldes. O Sporting mantém metade do passe de Dala e25% de Geraldes.