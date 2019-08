Oficial: Petrovic deixa Sporting e reforça Almería

O Almería, equipa comandada pelo português Pedro Emanuel, confirmou ao início da noite desta segunda-feira a contratação do médio sérvio Radosav Petrovic, numa nota na qual apenas detalha que o jogador balcânico, de 30 anos, se comprometeu com os espanhóis para as próximas três temporadas.





A saída de Petrovic, refira-se, irá permitir aos leões uma importante poupança do ponto de vista salarial , já que Petrovic ganhava 1,3 milhões de euros... limpos por época, ou seja, custava ao Sporting sensivelmente o dobro: 2,6 M€/ano. Desta forma, e como o jogador tinha vínculo até 2021, esta transferência irá permitir ao clube de Alvalade economizar 5,2 milhões de euros em dois anos no que a salários diz respeito.