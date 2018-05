Continuar a ler

O V. Guimarães anunciou esta quarta-feira, através de comunicado emitido no seu site oficial, ter chegado a acordo com o Sporting para a venda do brasileiro Raphinha. Sem adiantar valores, o emblema minhoto apenas comunica o entendido com os leões e aproveita igualmente para desejar sorte ao (agora) ex-jogador no seu novo clube.Raphinha, refira-se, foi o quinto melhor marcador da Liga NOS na presente temporada, com 15 golos marcados, os mesmos que Aboubakar e Fabrício, tendo 2017/18 sido a sua temporada de explosão em solo nacional, depois de em 16/17 ter apenas marcado 4 tiros certeiros no campeonato.

Autor: Fábio Lima