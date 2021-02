Oficial: Ristovski deixa Sporting e reforça Dínamo Zagreb

Apesar de ter sido inscrito pelo Sporting na Liga, Stefan Ristovski deixou esta terça-feira de ser oficialmente jogador dos leões e mudou-se em definitivo para a Croácia, onde irá representar o Dínamo Zagreb. A transferência foi confirmada pelo emblema da capital croata, num comunicado no qual revela que o internacional macedónio assinou um contrato válido por "vários anos".





"Estou muito feliz e orgulhoso por tornar-me jogador do Dínamo. É com grande prazer e honra que assino este contrato com o clube que ganhou mais campeonatos croatas e que está regularmente nas provas da UEFA. Todos sabemos a reputação do Dínamo, tanto aqui como lá fora. Estou feliz e entusiasmado por tudo o que aí vem", declarou o lateral de 28 anos, que chegou ao Sporting em 2017, proveniente do Rijeka.Com esta transferência o leão irá encaixar 1 milhão de euros no imediato, sendo que o emblema croata poderá vir a pagar mais 300 mil euros em bónus. Por outro lado., a SAD leonina poupa cerca de 2 M€ em salários.