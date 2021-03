Oficial: Rúben Amorim renova pelo Sporting

O Sporting oficializou a renovação de Rúben Amorim, que prolongou o vínculo até 2024, como Record adiantou. Apesar de os leões não terem divulgado mais dados, o nosso jornal já tinha adiantado que o treinador vai passar a ganhar mais do dobro e a sua cláusula de rescisão sobe dos 20 para os 30 milhões de euros.





O míster Rúben Amorim renovou até 2024 ? #SportingCP pic.twitter.com/NSC1DcioXN — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 4, 2021

Recorde-se que foi precisamente há um ano, a 4 de março de 2020, que Frederico Varandas aceitou desembolsar 10 milhões de euros para ir buscar Rúben Amorim a Braga, como substituto de Silas, depois de apenas 13 jogos no banco dos minhotos.Amorim contabiliza 40 partidas em todas as competições à frente do Sporting, entre a reta final da época passada e a presente, e tem um saldo de vitórias francamente positivo: 72,5%. Na história do clube, essa percentagem só foi superada por Juca, Szabo, Fernando Vaz e Filipe dos Santos, em todos os casos já há mais de meio século, e igualada por Possak, Cândido de Oliveira e Augusto Inácio, o que coloca Amorim na 3ª posição de um pódio que poucos conseguem alcançar.