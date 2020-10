Oficial: Sporting anuncia João Mário como reforço

Está confirmado! João Mário é reforço do Sporting. Os leões acabam de anunciar, no Twitter, o regresso do médio a Alvalade por empréstimo do Inter de Milão válido por uma temporada.





Comoadiantou, João Mário rejeitou clubes como Fenerbahçe, Torino e Valladolid para poder voltar a casa. O Sporting paga um terço do salário do internacional português, cerca de um milhão de euros.