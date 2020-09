Oficial: Sporting empresta Pedro Mendes ao Almería

Pedro Mendes vai mesmo jogar pelos espanhóis do Almería nesta nova temporada desportiva. O avançado português foi, esta quarta-feira, oficializado como o mais recente reforço para a frente de ataque da equipa orientada por José Gomes, por empréstimo do Sporting.





UD Almeria e Sporting de Portugal concordam sobre o transfer com opção de compra de Pedro Mendes pic.twitter.com/oRtoOil4fj — UDAlmeriaPOR (@UDAlmeriaPOR) September 16, 2020

No anúncio feito nas redes sociais, o emblema da segunda divisão espanhola refere que fica ainda com uma opção de compra do passe do jogador. Os valores que envolvem o negócio não foram ainda divulgados.