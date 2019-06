O Sporting anunciou no Twitter a rescisão de contrato com Romain Salin. O guarda-redes francês, de 34 anos, tinha contrato até junho de 2020 mas as duas partes chegaram a acordo para o fim antecipado da ligação."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo para a revogação do contrato com o guarda-redes da equipa principal de futebol Romain Salin", pode ler-se na nota dos leões nas redes sociais. Salin conquistou duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal com a camisola verde e branca, que envergou durante duas temporadas.Desta forma, Marcel Keizer fica, para já, com Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa para a baliza leonina.