Oficial: Tiago Ilori é reforço do Sporting

Tiago Ilori está confirmado como reforço do Sporting . O contrato é válido até 2024 e a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, informaram os leões em comunicado.Com o regresso do luso-britânico, o Sporting consegue colmatar a saída de Marcelo para os Chicago Fire. Aos 25 anos, Tiago Ilori terá assim uma nova oportunidade para relançar a carreira, após ter disputado a segunda divisão do futebol inglês nas últimas épocas.O Sporting não anuncia os números do negócio mas segundo apurou Record, a SAD leonina acordou pagar ao Reading 2,4 milhões por 60 por cento do passe, mas esta verba poderá subir até aos 4 milhões de euros, caso os leões decidam comprar a totalidade dos direitos."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Reading Football Club para a transferência definitiva do jogador Tiago Ilori.A Sporting CP - Futebol, SAD assinou um contrato válido com Tiago Ilori até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor 45 milhões de euros."