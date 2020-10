Oficial: Vietto deixa Sporting e ruma ao Al Hilal

O Sporting confirmou à CMVM a saída de Luciano Vietto para o Al Hilal, informando no comunicado que o avançado argentino foi transferido para o emblema saudita a troco de 7 milhões de euros. De acordo com a mesma nota, o Sporting esclarece que a verba em causa diz respeito a "75% dos direitos económicos do jogador, montante que será repartido em partes iguais entre a Sporting SAD e Club Atlético Madrid". Por outro lado, os leões referem ainda que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela equipa árabe.