Continuar a ler

Recorde-se que os quatro arguidos no âmbito deste processo já conhecidos - André Geraldes, team manager do futebol e braço direito de Bruno de Carvalho; João Gonçalves, empresário; Gonçalo Rodrigues, funcionário do clube e homem da confiança de Geraldes, e Paulo Silva, o empresário arrependido que denunciou o caso - foram todos ouvidos quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e encontram-se em liberdade, com termo de identidade e residência.



A operação 'Cashball' investiga também a alegada corrupção em jogos de futebol.





Recorde-se que os quatro arguidos no âmbito deste processo já conhecidos - André Geraldes, team manager do futebol e braço direito de Bruno de Carvalho; João Gonçalves, empresário; Gonçalo Rodrigues, funcionário do clube e homem da confiança de Geraldes, e Paulo Silva, o empresário arrependido que denunciou o caso - foram todos ouvidos quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e encontram-se em liberdade, com termo de identidade e residência.A operação 'Cashball' investiga também a alegada corrupção em jogos de futebol.

A investigação sobre o alegado esquema de corrupção e viciação de resultados no Sporting, um processo que a Polícia Judiciária do Porto denominou como 'Cashball', conta com mais três arguidos.tratam-se de três árbitros de andebol, o que eleva assim para sete o número total de arguidos.Os árbitros, alegadamente corrompidos pelos leões com o intuito de facilitarem triunfos da equipa de Alvalade, estarão indiciados por corrupção passiva.