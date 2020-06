Orçamento do Sporting é para aprovar até 30 de setembro

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting, presidida por Rogério Alves, terá até 30 de setembro para convocar a AG destinada a discutir o votar o orçamento do clube para a próxima época.





Os leões informaram esta tarde através do seu site oficial que o documento que prevê os rendimentos, gastos e investimentos para 2020/21, "acompanhado do respetivo plano de atividades e do parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar foi, nos termos e prazos estatutários, submetido pelo Conselho Diretivo à Mesa da Assembleia Geral.""Seguir-se-á a designação da data para a realização da assembleia geral, da competência da respetiva Mesa, num prazo agora alargado até 30 de setembro próximo, por força do previsto no art.º 18.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 24-A/2020 de 29 de maio, que dilatou até essa data o período de realização das assembleias gerais das associações com mais de 100 associados, que devam ter lugar por imposição estatutária", pode ler-se no comunicado do Sporting.O clube, ainda assim, esclarece que "independentemente da data que venha a ser designada para a realização da assembleia geral (….),nos termos do disposto no artigo 49.º al. a) dos Estatutos do Sporting CP, considerada a extensão de prazo acima referida, todos os documentos mencionados no presente comunicado serão colocados à disposição dos sócios que os pretendam consultar na Secretaria junto do Pavilhão João Rocha, a partir do dia 22 do corrente mês", ou seja, a partir da próxima segunda-feira.