Orçamento do Sporting prevê ganhos de 24,26 milhões de euros

O orçamento do Sporting, clube, para a época 2018/19 prevê rendimentos e ganhos de 24,26 milhões de euros. O número é revelado na edição desta semana do jornal 'Sporting' e será submetido à apreciação dos sócios esta sexta-feira em assembleia geral, com início marcado para as 20 horas no Edifício Multidesportivo, em Alvalade.O documento projeta, nomeadamente, receitas de 9,7 milhões de euros em quotizações e outras contribuições, bem como 5,6 milhões de euros em utilização de espaços (sobretudo em rendas e concessões).Os gastos e perdas previstos para o exercício são de 24,2 milhões de euros, pelo que o resultado líquido em perspetiva será de perto de 60 mil euros positivos (59.815 euros).Na sequência da destituição do anterior Conselho Diretivo, a Comissão de Gestão decidiu adiar a votação do orçamento do clube, adotando uma gestão por duodécimos, situação que agora será revista com este orçamento.Os leões anunciaram, ainda, via jornal 'Sporting' o relatório e contas relativo à última época, do mandato de Bruno de Carvalho, que terminou com um resultado líquido de 2,088 milhões de euros.O relatório do atual Conselho Diretivo, de Frederico Varandas, alerta para um "decréscimo médio de 30% nos resultados, que reflete o esforço e investimento efetuado nas modalidades (reforço e novas modalidades como o voleibol) e que o aumento de quotização em 588 mil euros não foi suficiente para cobrir." Neste sentido, para manter o nível de investimento "e o número de modalidades, com a competitividade atual, é necessário o contributo de todos, sócios e adeptos, quer seja no apoio pela quotização quer seja pela bilhética dos jogos."De realçar, finalmente, a redução do passivo do clube em 10,645 milhões de euros. O ativo total está agora em 230 milhões de euros e o passivo em 204 milhões de euros.