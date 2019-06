Orçamento e BdC dão voz aos sócios

A assembleia geral do Sporting vai ter uma agenda preenchida no sábado, dia em que será apresentada, discutida e votada a proposta de orçamento para a temporada desportiva de 2019/20. A sessão realizar-se-á no Pavilhão João Rocha, com começo previsto para as 14h30, enquanto às 16h00 se iniciará a votação do documento elaborado pelo Conselho Diretivo dos leões, presidido por Frederico Varandas.

A assembleia geral de 6 de julho, de sábado a oito dias, afigura-se mais polémica, dado que a sessão vai apreciar e deliberar sobre a decisão do Conselho Fiscal em expulsar o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho (BdC), e o vogal da antiga direção, Alexandre Godinho.