Os 23 indivíduos suspeitos de terem atacado a Academia do Sporting, em Alcochete, na última terça-feira, já estão no Tribunal do Barreiro, onde serão ouvidos por um juiz.Na quarta-feira à tarde foram apenas identificados, tendo-lhes sido comunicado os factos que lhes são imputados; hoje vão prestar declarações.Recorde-se que os jogadores e a equipa técnica foram ameaçados e agredidos por um um grupo de 50 adeptos. Os suspeitos enfrentam agora acusações de introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e também de um crime de terrorismo.