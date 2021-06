Os campeões sem carta: «O Tiago Tomás tem um Range Rover mas ainda não conduz»

Não é novidade que há campeões nacionais sem carta no Sporting, mas Eduardo Quaresma, no podcast 'ADN de Leão', fez questão de ir ao pormenor, explicando que há, dentro deste grupo, quem já tenha grandes carros, mas que ainda só tenha... o código.





"O TT vem para o treino com a mãe ou com o pai. E já tem carro. Tem um Range Rouve Evouque, mas ainda não conduz - não tem carta", 'denuncia' o grande amigo do avançado, concretizando: "Acho que ele só tem o código. O Nuno Mendes e o Gonçalo Inácio estão mais atrás. Dos putos, eu sou o que está mais perto de tirar a carta."Um dia que a tenha, 'ambiciona' estacionar no lugar... de Nuno Santos. "Adoro picá-lo", atira.