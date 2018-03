André Pinto. Está a recompor-se de uma lesão na virilha, contraída na 1ª parte do duelo com o Moreirense, para o campeonato, o que fez com que jogasse em inferioridade física durante todo o 2º tempo. O central ainda tem mais etapas de recuperação pela frente, sendo pouco provável que esteja disponível para Chaves, mas Jorge Jesus já mostrou confiança no seu regresso frente ao Viktoria Plzen. Na República Checa, Coates não vai poder atuar devido a castigo.

Doumbia. Também continua a recuperar de uma entorse no tornozelo e ainda não faz trabalho no relvado, por isso o seu regresso em Chaves é mera utopia. É expectável que dentro de dois dias o costa-marfinense deixe o ginásio e volte a integrar os treinos, ficando em aberto a sua disponibilidade para a República Checa. O avançado lesionou-se no Dragão, na 1ª parte do clássico.

Continuar a ler