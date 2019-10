Os convocados do Sporting para a receção ao V. Guimarães: Silas chama médio de 18 anos

Rodrigo Fernandes é a grande novidade na lista de convocados do Sporting para a receção ao V. Guimarães, este domingo à noite (20h00). O médio, de apenas 18 anos, foi chamado pela primeira vez depois de esta semana ter trabalhado com o equipa principal. Em sentido inverso, Wendel ficou de fora.Nota para o regresso de Gonzalo Plata, que havia falhado a partida com o Rosenborg, na quinta-feira.Guarda-redes: Renan e Luís MaximianoDefesas: Ilori, Coates, Rosier, Mathieu e BorjaMédios: Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís, Rodrigo Fernandes e DoumbiaAvançados: Vietto, Plata, Jesé, Luiz Phellype e Bolasie