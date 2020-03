Os convocados do Sporting para o jogo com o Famalicão

Silas divulgou esta segunda-feira os convocados para a deslocação ao terreno do Famalicão, em jogo a contar para a 23ª jornada da Liga. O grande destaque da convocatória vai para a chamada do guarda-redes Anthony Walker, da formação sub-23 dos leões. Francisco Geraldes também está de regresso às opções do técnico verde e branco.





Guarda-redes: Luís Maximiano, Diogo Sousa e Antonhy Walker;Defesas: Borja, Tiago Ilori, Coates, Luís Neto e Rosier;Médios: Eduardo, Acuña, Battaglia, Francisco Geraldes e Doumbia;Avançados: Vietto, Gonzalo Plata, Rafael Camacho, Jovane Cabral, Sporar e Pedro Mendes