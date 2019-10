Os convocados do Sporting para o jogo com o LASK

Silas convocou esta quinta-feira 19 jogadores para o duelo desta noite diante do LASK, relativo à 2.ª jornada do Grupo D da Liga Europa, uma partida que se disputa pelas 20 horas em Alvalade.Naquele que será o seu segundo jogo no comando técnico dos leões, depois da estreia vitoriosa diante do Aves, o treinador português operou duas trocas relativamente a essa partida de segunda-feira , trocando Rosier e Gonzalo Plata por Ilori e Rafael Camacho. Com a saída do francês, refira-se, o Sporting atuará esta noite sem qualquer lateral direito de raiz.De fora, conformetinha avançado, fica Pedro Mendes , jovem avançado dos Sub-23 que havia marcado na derrota diante do PSV na primeira jornada.: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa: Tiago Ilori, Sebastián Coates, Luís Neto, Jérémy Mathieu, Cristián Borja: Eduardo Henrique, Rafael Camacho, Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Miguel Luís, Wendel e Idrissa Doumbia: Luciano Vietto, Jesé Rodríguez, Luiz Phellype e Yannick Bolasie