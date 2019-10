Os convocados do Sporting para o jogo com o Paços de Ferreira

Stefan Ristovski foi, pela primeira vez esta temporada, convocado pelo Sporting para um encontro da Liga NOS e pode estrear-se frente ao Paços de Ferreira, na nona jornada, numa lista em que Rosier ficou ausente.O lateral direito macedónio, que já tinha integrado as opções de Silas na Taça de Portugal, poderá somar na Mata Real os seus primeiros minutos na atual edição do campeonato, depois de ter iniciado a temporada lesionado.Rosier, que saiu do duelo com Vitória de Guimarães (3-1) com queixas físicas, não vai viajar com a equipa até Paços de Ferreira, assim como Rodrigo Fernandes e Gonzalo Plata, mas por opção.Numa lista com 19 jogadores, de regresso está Rafael Camacho e o guarda-redes Diogo Sousa.O Paços de Ferreira-Sporting está agendado para as 19:45.Guarda-redes: Renan Ribeiro, Diogo Sousa e Luís MaximianoDefesas: Coates, Ilori, Ristovski, Luís Neto, Mathieu e BorjaMédios: Eduardo, Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Miguel Luís e DoumbiaAvançados: Vietto, Jesé Rodríguez, Rafael Camacho, Luiz Phellype e Bolasie