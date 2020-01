Os convocados do Sporting para o jogo com o Sp. Braga da Allianz Cup

Renan Ribeiro e Sebastián Coates regressaram ao lote de convocados do Sporting para o jogo das meias-finais da Allianz Cup com o Sp. Braga, enquanto Luciano Vietto continua de fora por lesão. O guarda-redes brasileiro dos leões esteve ausente cerca de dois meses devido a lesão, enquanto o central uruguaio não pôde defrontar o Benfica na sexta-feira por ter cumprido uma série de 5 cartões amarelos.





Quem voltou a não fazer parte das escolhas de Silas foi o espanhol Jesé Rodriguez, que já tinha sido preterido nos convocados para a partida com o Benfica, a contar para o campeonato.O Sporting, detentor do troféu, defronta na terça-feira o Sporting de Braga, no estádio Municipal de Braga, a partir das 19:45, em jogo da 'Final Four' da Taça da Liga.Guarda-redes: Luís Maximiano, Renan Ribeiro e Diogo SousaDefesas: Ilori, Ristovski, Luís Neto, Mathieu, Borja e CoatesMédios: Bruno Fernandes, Battaglia, Wendel, Eduardo, Doumbia e AcuñaAvançados: Rafael Camacho, Pedro Mendes, Gonzalo Plata, Luiz Phellype e Bolasie