Os dois telefonemas que 'tramaram' Bruno de Carvalho

A CMTV noticia esta segunda-feira que dois telefonemas realizados por Bruno de Carvalho aquando dos ataques à Academia de Alcochete foram importantes para a detenção do ex-presidente do Sporting.O primeiro aconteceu no domingo, dia 13 de maio, após a derrota do Sporting na Madeira com a Marítimo, com Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina. Bruno de Carvalho terá dito "caiam em cima deles", uma conversa que foi ouvida por Rui Caeiro, então vice-presidente do clube e que, segundo o Correio da Manhã, deverá ser chamado esta semana ao DIAP de Lisboa para prestar declarações.Depois de os jogadores terem sido confrontados por elementos da claque no aeroporto da Madeira, na segunda-feira os capitães Rui Patrício e William Carvalho foram ameaçados na garagem em Alvalade.Na terça-feira, dia 15 de maio, aconteceram os ataques e Bruno de Carvalho repudiou publicamente o sucedido. "Um ataque hediondo", disse na altura.Cortou relações com a claque e Mustafá, líder da Juve Leo, não gostou. Então, perante Bruno Jacinto, o ex-oficial de ligação aos adeptos, que também se encontra detido e que estará a colaborar com as autoridades, telefonou-lhe dizendo que o repudio tinha sido uma encenação e que resultava da combinação do domingo anterior.