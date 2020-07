Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do Sporting um a um: Abram alas a Nuno Mendes Após a exibição personalizada no Dragão, Nuno Mendes voltou a dizer presente noutro grande palco da Liga e liderou a juventude do Sporting, também bem representada por Matheus Nunes e Tiago Tomás. No entanto, o leão voltou a pagar caro as desatenções





• Foto: Pedro Ferreira