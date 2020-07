Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do Sporting um a um: Banhado a Plata A classe de Eduardo Quaresma aliada à segurança de Coates na defesa; Wendel a desequilibrar no meio-campo – e também no marcador – e o extremo do Equador a fazer a diferença com uma assistência e um golo





• Foto: Paulo Calado