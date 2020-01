Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do Sporting um a um: ganas do miúdo bateram no poste Irreverência de Rafael Camacho e fogachos de Bruno Fernandes alimentaram os leões; no entanto, as desatenções defensivas (voltaram) a ser fatais





• Foto: Luís Manuel Neves