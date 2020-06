Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do Sporting um a um: Jovane e Sporar à beira do sucesso Os leões tiveram duas vezes em vantagem, mas voltaram a mostrar debilidades defensivas que impediram o regresso a Lisboa com os três pontos





• Foto: José Gageiro / Movephoto