Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os jogadores do Sporting um a um: Wendel foi farol da clareza no meio do vulcão Tantas vezes criticado por casos de indisciplina, brasileiro teve muita cabeça fria, em especial com a equipa reduzida a dez. Mas a ansiedade tomou conta do leão...





• Foto: Peter Spark / Movephoto