NÍVEL. Em 2012/13, num duelo caseiro ante o Beira-Mar, Patrício segura a vantagem no último minuto ao defender uma grande penalidade de Batatinha. Faz, para além disso, um punhado de intervenções de nível elevado.



E OS MENOS FELIZES…





A PRIMEIRA VEZ. No primeiro encontro em Alvalade nem tudo correu bem. O Sporting vencia pela margem mínima quando, num lance infeliz, oferece o empate à U. Leiria. Foi a primeira vez que os adeptos dos verdes e brancos contestaram a opção de Paulo Bento em entregar as redes do leão a um jovem sem muita experiência.



GOLEADA. A 20 de abril de 2008, na visita a Leiria, Patrício é um dos rostos da goleada imposta pelos homens da casa a um leão que dias antes havia vencido o Benfica por 5-3. Foram 4 os golos encaixados pelo guardião.



CONTESTADO. A 6 de fevereiro de 2010, sofre um golo a mais de 35 metros da baliza ante a Académica (e logo nos primeiros minutos). O leão viria a perder o jogo por 2-1 e um dos mais contestados pelo tribunal de Alvalade foi Patrício.



ATAQUE NA ACADEMIA. A 15 de maio de 2018 dá-se o pior dia da história do Sporting. Cerca de 50 elementos encapuzados pertencentes à claque Juventude Leonina invadiram a Academia de Alcochete criando um clima de terror e de pânico, chegando até a agredir equipa técnica, staff e jogadores. Rui Patrício foi dos atletas mais visados por estes agressores.





DERROTA NA FINAL DA TAÇA. A 20 de maio de 2018, cinco dias depois do incidente de Alcochete, Patrício volta a viver um dos momentos menos felizes da carreira. O Sporting foi derrotado no Jamor pelo Aves (1-2) e o guardião leonino acabou o jogo completamente desolado, lavado em lágrimas, imagens estas que foram das mais fortes na tarde de desilução verde e branca.





RESCISÃO DO CONTRATO. Finalmente, a 1 de junho de 2018, Rui Patrício coloca um ponto final na sua passagem pelo Sporting ao fim de 12 anos. O internacional português rescindiu unilateralmente o contrato que o ligava aos leões, alegando justa causa.